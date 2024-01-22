В России хотят лишать имущества и госнаград за фейки об армии

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ — это произошло 22 января. 24 января его должны рассмотреть на пленарном заседании. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроект был внесен практически всеми лидерами фракций.
Правки планируется внести в УК и УПК. Если изменения примут, то конфисковать имущество и лишать почетных званий можно будет за распространение фейков об армии России. Для конфискации важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений.