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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В России хотят лишать имущества и госнаград за фейки об армии

В России хотят лишать имущества и госнаград за фейки об армии

22 января 2024, 10:50
Фото: 1MI
Изменения, если их примут, не должны иметь обратной силы.

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ — это произошло 22 января. 24 января его должны рассмотреть на пленарном заседании. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, законопроект был внесен практически всеми лидерами фракций.

Правки планируется внести в УК и УПК. Если изменения примут, то конфисковать имущество и лишать почетных званий можно будет за распространение фейков об армии России. Для конфискации важно, чтобы преступление было совершено из корыстных побуждений.

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#Военная операция на Украине#Протест#Пермь
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