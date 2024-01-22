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В Соликамске вынесен приговор директору, растратившему почти 34 миллиона рублей

В Соликамске вынесен приговор директору, растратившему почти 34 миллиона рублей

22 января 2024, 14:41
Фото: 1MI
Вырученные от продажи товаров деньги гендиректор тратил на свои нужды.

Соликамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Термоформ» Владимира Баранова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Осужденный, возглавляя предприятие и используя свои служебные полномочия, совершил крупную растрату денежных средств, принадлежащих компании.

Будучи топ-менеджером общества, в полномочия которого входила деятельность по обороту и реализации промышленных товаров, в период 2013–2018 гг. подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Однако, деньги за отгруженный товар на счета предприятия не вносил, а расходовал свои нужды. За пять лет было реализовано заказчикам свыше 32 тонн продукции, а полученная прибыль в размере 33,8 млн рублей была растрачена.

Сейчас экс-топ-менеджер признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу общества с виновного взыскано 33,8 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба, причиненного преступлением.

#Общество#Суд#Соликамск#Приговор
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