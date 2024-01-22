В Соликамске вынесен приговор директору, растратившему почти 34 миллиона рублей

Будучи топ-менеджером общества, в полномочия которого входила деятельность по обороту и реализации промышленных товаров, в период 2013–2018 гг. подписывал финансовые документы на поставку через аффилированную организацию контрагентам специализированной продукции — термоусаживающих трубок. Однако, деньги за отгруженный товар на счета предприятия не вносил, а расходовал свои нужды. За пять лет было реализовано заказчикам свыше 32 тонн продукции, а полученная прибыль в размере 33,8 млн рублей была растрачена.