В Соликамске женщина отправилась за решетку за две кражи

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Соликамске суд вынес приговор 39-летней местной жительнице. Ранее судимая женщина попалась на двух кражах, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе минувшего года осужденная вместе с сожителем решила пришла в гости своей давней подруге. Застолье затянулось на несколько часов. Первой компанию покинула хозяйка квартиры. Она попрощалась с гостями и ушла спать. Вслед за ней в комнату отправилась и осужденная. Женщина начала жаловаться на головную боль, и хозяин квартиры предложил ей померить давление. После того, как медицинский прибор не показал никаких отклонений от нормы, злоумышленница вернулась к застолью.
Утром хозяйка не обнаружила на привычном месте золотые украшения и обратилась в полицию.
В беседе с правоохранителями фигурантка призналась в содеянном. Она пояснила, что, когда находилась в одной комнате с подругой, сразу заприметила украшения. После того, как ей померили давление, она убедилась, что приятельница крепко спит, и забрала золото. В этот же вечер злоумышленница сдала чужое имущество в ломбард. Причиненный материальный ущерб составил более 20 тыс. рублей.
За хищение украшений в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Будучи под следствием, женщина нашла возле торгового центра банковскую карту. Она совершила несколько покупок, оплатив их найденной картой. За вечер она приобрела различный товар на сумму более 3500 рублей. Оказалось, что карта принадлежала 52-летнему жителю Перми, который приехал в Соликамск в командировку. Мужчина даже не заметил, как обронил карту, и только на следующий день узнал о списании денежных средств со счета, прочитав на телефоне многочисленные смс-сообщения.
Судом женщина признана виновной в совершении 2 преступлений, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Суд назначил виновной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.