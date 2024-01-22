В Соликамске женщина отправилась за решетку за две кражи

За хищение украшений в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Будучи под следствием, женщина нашла возле торгового центра банковскую карту. Она совершила несколько покупок, оплатив их найденной картой. За вечер она приобрела различный товар на сумму более 3500 рублей. Оказалось, что карта принадлежала 52-летнему жителю Перми, который приехал в Соликамск в командировку. Мужчина даже не заметил, как обронил карту, и только на следующий день узнал о списании денежных средств со счета, прочитав на телефоне многочисленные смс-сообщения.