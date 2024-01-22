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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:22

Подъезд в пару и место аварии

«Вода капает с потолка». В Перми подъезды двух домов заволокло горячим паром

22 января 2024, 08:13
Фото: предоставлено читательницей Properm.ru
Подъезд в пару и место аварии
Без отопления остались более десяти домов.

Подъезды домов на улицах Студенческая, 28 и 30 запомнились паром. По словам читательницы Properm.ru, кипятком затопило подвалы домов. Аварийная служба «Пермской сетевой компании» приехала в 6:15.

Женщина отмечает, что пар из колодца у домов шел еще в начале декабря, 1 декабря его раскопали, поменяли заглушку, но парить не перестало. 18 января был обнаружен провал и порыв на магистрали, на месте предыдущих раскопок поставили ограждение, но никаких работ не проводилось, утверждает местная жительница.

Ограждение, установленное 18 январяОграждение, установленное 18 января
Ограждение, установленное 18 января
Фото: предоставлено читательницей Properm.ru
«Ужас, аж до слез. У нас все подвалы отремонтированы, в подъездах ремонты. У нас элитные хрущевки, а тут такое. Все парит, вода капает с потолка. В подвалах находится имущество дома», — пояснила женщина.

В объявлении, которое пермячка предоставила изданию, сказано, что из-за аварии будет отключено отопление 22 января до 20:00 в домах на улицах:

  • Крупской 41а, 43, 45, 47, 49 51 и 51а;
  • Студенческая 18, 22, 24, 26, 28, 30.

Вдобавок, отопление отключили в стоматологической клинике №2.

Видео: предоставлено читательницей Properm.ru

В пресс-службе «Т Плюс» сообщили Properm.ru, что дефект обнаружен на участке тепловой сети возле здания по улице Студенческая, 30. Сейчас ведутся работы по устранению дефекта, угрозы для жителей нет.

#Видео#Коммунальный рай#Пермь#Отопление
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