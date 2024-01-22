«Вода капает с потолка». В Перми подъезды двух домов заволокло горячим паром

Женщина отмечает, что пар из колодца у домов шел еще в начале декабря, 1 декабря его раскопали, поменяли заглушку, но парить не перестало. 18 января был обнаружен провал и порыв на магистрали, на месте предыдущих раскопок поставили ограждение, но никаких работ не проводилось, утверждает местная жительница.