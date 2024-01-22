«Вода капает с потолка». В Перми подъезды двух домов заволокло горячим паром

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Подъезды домов на улицах Студенческая, 28 и 30 запомнились паром. По словам читательницы Properm.ru, кипятком затопило подвалы домов. Аварийная служба «Пермской сетевой компании» приехала в 6:15.
Женщина отмечает, что пар из колодца у домов шел еще в начале декабря, 1 декабря его раскопали, поменяли заглушку, но парить не перестало. 18 января был обнаружен провал и порыв на магистрали, на месте предыдущих раскопок поставили ограждение, но никаких работ не проводилось, утверждает местная жительница.
«Ужас, аж до слез. У нас все подвалы отремонтированы, в подъездах ремонты. У нас элитные хрущевки, а тут такое. Все парит, вода капает с потолка. В подвалах находится имущество дома», — пояснила женщина.
В объявлении, которое пермячка предоставила изданию, сказано, что из-за аварии будет отключено отопление 22 января до 20:00 в домах на улицах:
Вдобавок, отопление отключили в стоматологической клинике №2.
В пресс-службе «Т Плюс» сообщили Properm.ru, что дефект обнаружен на участке тепловой сети возле здания по улице Студенческая, 30. Сейчас ведутся работы по устранению дефекта, угрозы для жителей нет.