За минувший год Пермское УФАС оштрафовало органы власти на 1,13 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
За 2023 год Пермское УФАС оштрафовало органы власти Прикамья на 1,135 млн. рублей за выявленные нарушения. Всего же за год было подано 378 жалоб на действия государственных и муниципальных органов власти и отдельных чиновников, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
За 2023 год в отдел контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС поступило 230 жалоб на действия заказчиков при проведении закупок в соответствии с №223-ФЗ, а также других торгов, из которых 129 были признаны обоснованными.
Жаловались на нарушение порядка оценки заявок участников закупок, неполную или недостоверную информация о предмете закупки (торгов) в документации, избыточные требования и условия исполнения договора и так далее.
Сумма наложенных штрафов составила 535 тыс. рублей.
За 2023 год в отдел контроля органов власти и процедур торгов также поступило 148 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти.
Сферы, в которых выявлены признаки нарушений:
Органам власти выдано восемь предупреждений и два предостережения, возбуждено семь дел о нарушении закона о защите конкуренции в отношении органов власти.
Общая сумма штрафов составила 650 тыс. рублей.