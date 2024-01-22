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За минувший год Пермское УФАС оштрафовало органы власти на 1,13 миллиона рублей

За минувший год Пермское УФАС оштрафовало органы власти на 1,13 миллиона рублей

22 января 2024, 06:20
Фото: Пермское УФАС
На работу органов власти поступило 378 жалоб.
Сюжет
Уфас

За 2023 год Пермское УФАС оштрафовало органы власти Прикамья на 1,135 млн. рублей за выявленные нарушения. Всего же за год было подано 378 жалоб на действия государственных и муниципальных органов власти и отдельных чиновников, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

За 2023 год в отдел контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС поступило 230 жалоб на действия заказчиков при проведении закупок в соответствии с №223-ФЗ, а также других торгов, из которых 129 были признаны обоснованными.

Жаловались на нарушение порядка оценки заявок участников закупок, неполную или недостоверную информация о предмете закупки (торгов) в документации, избыточные требования и условия исполнения договора и так далее.

Сумма наложенных штрафов составила 535 тыс. рублей.

За 2023 год в отдел контроля органов власти и процедур торгов также поступило 148 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти.

Сферы, в которых выявлены признаки нарушений:

  • капитальный ремонт многоквартирных домов;
  • пассажирские перевозки общественным транспортом;
  • размещение нестационарных торговых объектов;
  • ритуальные услуги;
  • аренда государственного или муниципального имущества.

Органам власти выдано восемь предупреждений и два предостережения, возбуждено семь дел о нарушении закона о защите конкуренции в отношении органов власти.

Общая сумма штрафов составила 650 тыс. рублей.

#Общество#Уфас#Пермское уфас#Итоги
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