Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросла более чем на 12%

В Управлении сообщают, что оснований для массовой отправки учащихся на карантин в школах или детских садах Перми на сегодняшний день, 22 января, нет. На прошлой неделе Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев издал постановление, согласно которому введены дополнительные ограничения, чтобы помешать распространению ОРВИ и гриппа в регионе. К примеру, при наличии 20% и более заболевших детей в группе или классе, их воспитатель или классный руководитель может принять решение об отправке учебного коллектива на карантин сроком не менее семи дней.