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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Прикамье с 15 по 21 января на 12,5% выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросла более чем на 12%

22 января 2024, 12:51
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье с 15 по 21 января на 12,5% выросло число заболевших ОРВИ и гриппом

По данным на понедельник, 22 января, причин для отправки школ на карантин нет.

В Прикамье продолжается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю, с 15 по 21 января, в регионе зафиксировано 25 262 зараженных, что выше показателя предшествующей недели на 12,5% (22 429).

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, заболеваемость в регионе превышает еженедельный пороговый уровень на 49,7%. В Перми зарегистрировано 15 097 пациентов с гриппом и ОРВИ, показатель заражаемости среди совокупного населения на 74,3% выше эпидемического порога. В структуре заболевших 40,3% приходится на долю детского населения, активно циркулируют вирусы гриппа.

В Управлении сообщают, что оснований для массовой отправки учащихся на карантин в школах или детских садах Перми на сегодняшний день, 22 января, нет. На прошлой неделе Главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев издал постановление, согласно которому введены дополнительные ограничения, чтобы помешать распространению ОРВИ и гриппа в регионе. К примеру, при наличии 20% и более заболевших детей в группе или классе, их воспитатель или классный руководитель может принять решение об отправке учебного коллектива на карантин сроком не менее семи дней.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп,орви,эпидемия#Орви
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