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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Житель Кизела судится с собственником коров, которые испортили его машину

Житель Кизела судится с собственником коров, которые испортили его машину

22 января 2024, 13:08
Фото: 1MI
Доказать вину коров удалось с помощью видеорегистратора.

Житель Кизела обратился в Орджоникидзевский районный суд Перми с иском о возмещении ущерба к собственнику крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец указал, что обнаружил на своем автомобиле множество повреждений. Посмотрев запись с видеорегистратора, установил факт причинения вреда его имуществу коровами ответчика, которые паслись бесконтрольно. При этом на направленную претензию ответчик не отреагировал.

Судебное заседание по указанному гражданскому делу состоится в конце февраля.

#Происшествия#Суд#Кизел#Коровы
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