Житель Кизела судится с собственником коров, которые испортили его машину

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Житель Кизела обратился в Орджоникидзевский районный суд Перми с иском о возмещении ущерба к собственнику крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истец указал, что обнаружил на своем автомобиле множество повреждений. Посмотрев запись с видеорегистратора, установил факт причинения вреда его имуществу коровами ответчика, которые паслись бесконтрольно. При этом на направленную претензию ответчик не отреагировал.
Судебное заседание по указанному гражданскому делу состоится в конце февраля.