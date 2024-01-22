Житель Кизела судится с собственником коров, которые испортили его машину

Истец указал, что обнаружил на своем автомобиле множество повреждений. Посмотрев запись с видеорегистратора, установил факт причинения вреда его имуществу коровами ответчика, которые паслись бесконтрольно. При этом на направленную претензию ответчик не отреагировал.