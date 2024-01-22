Житель Красновишерска пытался зарезать спящего на диване мужчину

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В Красновишерске местный житель предстанет перед судом за совершение попытку убийства. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
16 октября 23-летний подозреваемый в одной из квартир в Красновишерске, будучи нетрезвым, пытался убить 47-летнего мужчину. Тот заснул на диване и подозреваемый набросился на него с ножом, нанеся множество ударов по телу.
Убить человека подозреваемый не смог, потому что, его остановили свидетели происшествия, находившиеся в квартире. Также мужчину спасла своевременная медпомощь.
В Чердынском межрайонном следственном отделе завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Красновишерска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.