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Жители девяти деревень Осинского городского округа отрезаны от «большой земли»

Жители девяти деревень Осинского городского округа отрезаны от «большой земли»

22 января 2024, 16:24
Фото: Администрация Осинского городского округа
Паром ходит только летом, а ледовой переправы через Каму к Осе нет.

Прокуратура Осинского района в связи с отсутствием транспортного сообщения «Оса-Монастырка» провела проверку исполнения законодательства. Выявленные нарушения стали причиной иска, сообщает краевая прокуратура.

Девять сельских населенных пункта отделены от административного центра округа — Осы Воткинским водохранилищем на Каме. Общая численность жителей в них составляет 636 человек. Расстояние от Осы до деревни Монастырка по воде составляет около 3 км.

С мая по сентябрь в навигационный период транспортное сообщение обеспечивается паромом с последующим автобусным сообщением. В межнавигационный период транспортное обслуживание по данному маршруту администрацией Осинского городского округа не организовано. Ледовой переправы, отвечающей требованиям законодательства, не имеется. Постановлением администрации Осинского городского округа в ноябре прошлого года установлен запрет на выезд транспортных средств на лед.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с административным иском о возложении на администрацию Осинского городского округа обязанности в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда организовать транспортное обслуживание жителей населенных пунктов по маршруту «Оса-Монастырка» в межнавигационный период. Иск находится на рассмотрении в суде.

В декабре прошлого года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем транспортном сообщении в Осинском городском округе.

Из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, которое является единственным способом добраться до Осы из расположенных на другом берегу реки Камы на расстоянии 4 километров девяти деревень. В деревнях проживают около 700 человек. Сейчас они оказались отрезанными от объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений. Другого общественного транспорта в населенных пунктах не имеется, ближайшие города находятся далеко, в связи с чем жители вынуждены преодолевать путь до Осы пешком по льду Камы.

В СУ СК России по Пермскому краю была начата процессуальная проверка, результаты которой не обнародовались.

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#Оса#Прокуратура#Транспорт#Паром#Сообщение
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