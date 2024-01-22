Жители девяти деревень Осинского городского округа отрезаны от «большой земли»

Из-за регулярных поломок судна на воздушной подушке, которое является единственным способом добраться до Осы из расположенных на другом берегу реки Камы на расстоянии 4 километров девяти деревень. В деревнях проживают около 700 человек. Сейчас они оказались отрезанными от объектов социальной инфраструктуры и медицинских учреждений. Другого общественного транспорта в населенных пунктах не имеется, ближайшие города находятся далеко, в связи с чем жители вынуждены преодолевать путь до Осы пешком по льду Камы.