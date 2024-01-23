«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата

Уже бывший депутат заявил, что не жалеет о произошедшем. Он рассказал, что сейчас проживает в Грузии, а в будущем может уехать хоть в Америку или Европу. «А знаете друзья, а ведь сегодняшнее событие для меня великая честь», — пишет Сергей Медведев на своей странице.