«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Сергей Медведев прокомментировал постановление Пермской городской думы об исключении его из фракции КПРФ и лишении мандата депутата. Он оставил видеообращение на своей странице во «ВКонтакте».
Уже бывший депутат заявил, что не жалеет о произошедшем. Он рассказал, что сейчас проживает в Грузии, а в будущем может уехать хоть в Америку или Европу. «А знаете друзья, а ведь сегодняшнее событие для меня великая честь», — пишет Сергей Медведев на своей странице.
Ранее сообщалось, что депутат Пермской гордумы выступил с критикой СВО 31 декабря 2023 года в своей соцсети. 13 января он уехал из России. Сегодня, 23 января, на пленарном заседании Пермской гордумы, Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ и забрали мандат депутата.