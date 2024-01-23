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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата

«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата

23 января 2024, 13:38
Фото: Сергей Медведев во ВКонтакте
За лишение полномочий депутата на пленарном заседании гордумы «за» проголосовали 33 человека.
Сюжет
Кпрф

Сергей Медведев прокомментировал постановление Пермской городской думы об исключении его из фракции КПРФ и лишении мандата депутата. Он оставил видеообращение на своей странице во «ВКонтакте».

Уже бывший депутат заявил, что не жалеет о произошедшем. Он рассказал, что сейчас проживает в Грузии, а в будущем может уехать хоть в Америку или Европу. «А знаете друзья, а ведь сегодняшнее событие для меня великая честь», — пишет Сергей Медведев на своей странице.

Ранее сообщалось, что депутат Пермской гордумы выступил с критикой СВО 31 декабря 2023 года в своей соцсети. 13 января он уехал из России. Сегодня, 23 января, на пленарном заседании Пермской гордумы, Сергея Медведева исключили из фракции КПРФ и забрали мандат депутата.

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#Политика#Кпрф#Вконтакте#Америка#Грузия#Европа#Сергей Медведев#Мандат депутата#Исключение из фракции
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