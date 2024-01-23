Эксперт по ЖКХ предложил оставить россиян без собственных квартир

«Но дело не только в поиске новых моделей финансирования ЖКХ. Нам хорошо бы психологию поменять. Понять, наконец, что мы с вами не в „бананово-лимонном Сингапуре“ живем, а в холодной северной стране. Что строить всё надо с расчетом на сильные морозы. Что себестоимость любых товаров у нас всегда будет выше, потому что в нее входят затраты на тепло», — говорит Широков.