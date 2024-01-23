Эксперт по ЖКХ предложил оставить россиян без собственных квартир

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Председатель Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков предложил забирать квартиры у бедных россиян в пользу государства. По мнению эксперта, массовая приватизация жилья в 90-х была ошибкой. Большая часть населения не способно платить за содержание и ремонт жилья, пояснил Широков в интервью «Аргументам и фактам».
Приватизация породила огромный класс «нищих собственников», говорит эксперт. По его словам, именно недофинансирование приводит к к деградации инфраструктуры. Эксперт выступает с инициативой повышения оплаты по коммунальным платежам.
«Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества — 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в четыре раза выше, на уровне 100 рублей за „квадрат„“, — заявил эксперт.
Кроме того, Андрей Широков придерживается мнения, что при текущем уровне экономики 60% россиян должны жить в арендованном жилье, а не в собственном. Предлагается, стимулировать за счет экономических стимулов деприватизацию жилья и создать сегмент арендного субсидированного жилья, в том числе для малоимущих. Содержать жилье в этом случае будет муниципалитет.
«Но дело не только в поиске новых моделей финансирования ЖКХ. Нам хорошо бы психологию поменять. Понять, наконец, что мы с вами не в „бананово-лимонном Сингапуре“ живем, а в холодной северной стране. Что строить всё надо с расчетом на сильные морозы. Что себестоимость любых товаров у нас всегда будет выше, потому что в нее входят затраты на тепло», — говорит Широков.