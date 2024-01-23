Ежегодно профилактические осмотры проходят более 470 тысяч детей Прикамья

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Ежегодно более 470 тыс. детей Пермского края в возрасте до 17 лет проходят профилактические медицинские осмотры. Из числа впервые выявленных заболеваний первое место занимают болезни органов пищеварения, второе — болезни костно-мышечной системы, третье — болезни глаза и болезни эндокринной системы. Такую статистику в ходе сегодняшнего заседания краевого правительства привела министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
Еще одним из значимых профилактических мероприятий, которые проводит педиатрическая служба Пермского края, является неонатальный скрининг — массовое обследование детей на врожденные наследственные заболевания для раннего доклинического выявления болезни, своевременного ее лечения с целью профилактики ранней смерти и инвалидизации. С 2023 года расширенный неонатальный скрининг новорожденных осуществляется на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Для всех из них разработаны эффективные методы лечения. Благодаря этому методу в 2023 году у 14 детей из Прикамья выявлены заболевания, требующие пожизненной терапии. Всем маленьким пациентам назначено лечение.
Всего же медпомощь детям Прикамья оказывают в амбулаторных условиях 46 медицинских организаций, в стационарных — 48 медучреждений, в том числе пять детских городских больниц и краевая детская больница. Отметим, что за последние три года в Пермском крае введены в эксплуатацию четыре новые детские поликлиники, пять сельских врачебных амбулаторий, поликлиника в посёлке Углеуральский, комплекс районной больницы в посёлке Полазна, лечебный корпус в Чердыни. Проводятся ремонтные работы по капитальному ремонту и благоустройству территорий в 22 детских учреждениях здравоохранения.
Дмитрий Махонин отметил, что охрана детского здоровья — одна из приоритетных задач государства. «Для Пермского края это особенно важно — в нашем регионе живет более полумиллиона детей, это 20% от населения всего региона. Необходимо, чтобы дети даже в отдаленных территориях края получали квалифицированную медицинскую помощь. Кроме того, важны профилактика заболеваний и их своевременная диагностика. Это позволяет вовремя приступить к лечению», — подчеркнул губернатор.