Ежегодно профилактические осмотры проходят более 470 тысяч детей Прикамья

Еще одним из значимых профилактических мероприятий, которые проводит педиатрическая служба Пермского края, является неонатальный скрининг — массовое обследование детей на врожденные наследственные заболевания для раннего доклинического выявления болезни, своевременного ее лечения с целью профилактики ранней смерти и инвалидизации. С 2023 года расширенный неонатальный скрининг новорожденных осуществляется на 36 наследственных и врожденных заболеваний. Для всех из них разработаны эффективные методы лечения. Благодаря этому методу в 2023 году у 14 детей из Прикамья выявлены заболевания, требующие пожизненной терапии. Всем маленьким пациентам назначено лечение.