Филиал «ПМУ» реализовал инвестпроект по внедрению MES-системы

Для реализации инвестпроекта в филиале «ПМУ» было закуплено и установлено современное серверное оборудование. Были смонтированы более 30 новых приборов, в том числе, российского производства. Из них сформированы и введены в эксплуатацию более 10 новых узлов учета расхода ключевых материальных потоков. Еще пять существующих узлов были модернизированы.