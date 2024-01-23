Филиал «ПМУ» реализовал инвестпроект по внедрению MES-системы

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» завершилась реализация проекта по внедрению MES-системы. Она заменила устаревшую информационную производственную PI-System и стала частью информационной системы всего «Уралхима».
Для реализации инвестпроекта в филиале «ПМУ» было закуплено и установлено современное серверное оборудование. Были смонтированы более 30 новых приборов, в том числе, российского производства. Из них сформированы и введены в эксплуатацию более 10 новых узлов учета расхода ключевых материальных потоков. Еще пять существующих узлов были модернизированы.
Валерий Галкин, главный инженер филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в городе Перми:
— За два года реализации проекта нам удалось существенно увеличить объем поступающих в MES технологических данных: с 6 тыс. до 15 тыс. параметров. Это дало возможность формировать новые отчеты и сводить балансы материальных потоков, а также подключить к системе новые позиции оборудования.
Система управления производственными процессами позволяет с рабочего места в режиме реального времени увидеть состояние технологических процессов на производстве, оценить потребление сырья и выработку продукции. Единая сеть передает данные с одной технологической установки на другую, а также между подразделениями «Уралхима». Архивы полученных данных дают возможность детально разбирать различные ситуации на производстве, сравнивать параметры с показателями предыдущих лет.