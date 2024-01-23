Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников

Выяснилось, что тренер КГБУ «Спортивная школа „Академия игровых видов спорта“ по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные обращения. Факт нашел свое подтверждение. Прокурором руководителю спортивного учреждения внесено представление, в отношении тренера возбуждено в дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).