Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Прокуратура Свердловского района провела проверку по коллективному обращению законных представителей воспитанников хоккейной команды «Академия 2008», поступившему от уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Выяснилось, что тренер КГБУ «Спортивная школа „Академия игровых видов спорта“ по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные обращения. Факт нашел свое подтверждение. Прокурором руководителю спортивного учреждения внесено представление, в отношении тренера возбуждено в дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
Постановлением мирового судьи тренер признан виновным и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, также к нему применена мера дисциплинарного характера.