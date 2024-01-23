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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников

Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников

23 января 2024, 15:28
Фото: 1MI
Жалоба поступила от уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
Сюжет
Дети

Прокуратура Свердловского района провела проверку по коллективному обращению законных представителей воспитанников хоккейной команды «Академия 2008», поступившему от уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выяснилось, что тренер КГБУ «Спортивная школа „Академия игровых видов спорта“ по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные обращения. Факт нашел свое подтверждение. Прокурором руководителю спортивного учреждения внесено представление, в отношении тренера возбуждено в дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Постановлением мирового судьи тренер признан виновным и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, также к нему применена мера дисциплинарного характера.

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#Спорт#Общество#Суд#Дети#Прокуратура#Тренер
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