Интернет-мошенник обманул жительницу Кемерова на 1,2 миллиона рублей

По указанию злоумышленника потерпевшая зарегистрировалась на сайте и оформила два кредита, а затем перечислила на указанный счет около 1,2 млн рублей. Банк заблокировал карту девушки из-за подозрительных операций. Чтобы выйти из ситуации, кемеровчанка уговорила знакомого оформить два займа на 600 тыс. рублей и перевести незнакомцу. После получения средств звонивший ей мужчина перестал выходить на связь.