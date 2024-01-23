Интернет-мошенник обманул жительницу Кемерова на 1,2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В Кемерове 24-летняя девушка стала жертвой мошенника. Она обратилась в отдел полиции и рассказала, что обнаружила на сайте объявлений предложение заработка. Девушка связалась с автором объявления, который рассказал, что можно заработать на конвертации рубля в иностранную валюту, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.
По указанию злоумышленника потерпевшая зарегистрировалась на сайте и оформила два кредита, а затем перечислила на указанный счет около 1,2 млн рублей. Банк заблокировал карту девушки из-за подозрительных операций. Чтобы выйти из ситуации, кемеровчанка уговорила знакомого оформить два займа на 600 тыс. рублей и перевести незнакомцу. После получения средств звонивший ей мужчина перестал выходить на связь.
Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.