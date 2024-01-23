Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Причиной крупной коммунальной аварии в поселке Яйва стал бродячий кот. По словам инженера-лаборанта канализационной насосной станции поселка, из-за падения кота выгорели все соединения. Спасти животное не удалось, сообщает издание «Вести-Пермь».
Сгоревший трансформатор заменили за полтора часа, однако территорию от снега пришлось чистить в разы дольше.
Вода в поселке пропала вечером 21 января, запуск системы водоснабжения после замены трансформатора произошел 22 января после обеда. Без воды в это время остались больница, школа, детсад и частные дома.