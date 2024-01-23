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Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота

Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота

23 января 2024, 07:35
Фото: fusionbrain.ai
Животное попало в трансформатор.

Причиной крупной коммунальной аварии в поселке Яйва стал бродячий кот. По словам инженера-лаборанта канализационной насосной станции поселка, из-за падения кота выгорели все соединения. Спасти животное не удалось, сообщает издание «Вести-Пермь».

Сгоревший трансформатор заменили за полтора часа, однако территорию от снега пришлось чистить в разы дольше.

Вода в поселке пропала вечером 21 января, запуск системы водоснабжения после замены трансформатора произошел 22 января после обеда. Без воды в это время остались больница, школа, детсад и частные дома.

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#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Вода
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