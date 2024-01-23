Не кричите и аплодируйте. Пермякам рассказали, как вести себя с рысью

Рыси, в отличие от других хищников, довольно миролюбивы и нападают на людей редко. Чаще всего к людям выходят молодые особи, которые отбились от матери. Однако обращаться с диким животным надо с осторожностью. Категорически запрещено приближаться к животному, пытаться с ним контактировать, пугать, дразнить и отлавливать его. Также не стоит кормить рысь.