Не кричите и аплодируйте. Пермякам рассказали, как вести себя с рысью

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Жители Перми сообщили, что заметили в городе несколько рысей. Дикие животные свободно разгуливали на улице Ласьвинской в микрорайоне Закамск. Звери проходили у проходной пермского предприятия «ГалоПолимер», передает сообщество «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» во ВКонтакте.
На данный момент охотинспектор связывается с представителями предприятия, чтобы получить допуск на территорию для осмотра, сообщили корреспонденту Properm.ru в Минприроды Прикамья.
Ведомство дало рекомендации пермякам на случай встречи с рысью. Не следует смотреть зверю в глаза, поворачиваться спиной и проявлять страх. Нужно как можно громче разговаривать и хлопать в ладоши, но не кричать. Крик может напугать животное, вследствие чего оно может проявить агрессию и напасть.
Рыси, в отличие от других хищников, довольно миролюбивы и нападают на людей редко. Чаще всего к людям выходят молодые особи, которые отбились от матери. Однако обращаться с диким животным надо с осторожностью. Категорически запрещено приближаться к животному, пытаться с ним контактировать, пугать, дразнить и отлавливать его. Также не стоит кормить рысь.
В случае появления диких зверей на территории города нужно сообщать по телефону 112, в полицию, администрацию или министерство, после чего животное будет отловлено или отправлено в лес.