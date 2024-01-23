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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Не кричите и аплодируйте. Пермякам рассказали, как вести себя с рысью

Не кричите и аплодируйте. Пермякам рассказали, как вести себя с рысью

23 января 2024, 12:23
Фото: unsplash.com
Очевидцы сфотографировали диких животных у проходной предприятия.

Жители Перми сообщили, что заметили в городе несколько рысей. Дикие животные свободно разгуливали на улице Ласьвинской в микрорайоне Закамск. Звери проходили у проходной пермского предприятия «ГалоПолимер», передает сообщество «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» во ВКонтакте.

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь

На данный момент охотинспектор связывается с представителями предприятия, чтобы получить допуск на территорию для осмотра, сообщили корреспонденту Properm.ru в Минприроды Прикамья.

Ведомство дало рекомендации пермякам на случай встречи с рысью. Не следует смотреть зверю в глаза, поворачиваться спиной и проявлять страх. Нужно как можно громче разговаривать и хлопать в ладоши, но не кричать. Крик может напугать животное, вследствие чего оно может проявить агрессию и напасть.

Рыси, в отличие от других хищников, довольно миролюбивы и нападают на людей редко. Чаще всего к людям выходят молодые особи, которые отбились от матери. Однако обращаться с диким животным надо с осторожностью. Категорически запрещено приближаться к животному, пытаться с ним контактировать, пугать, дразнить и отлавливать его. Также не стоит кормить рысь.

В случае появления диких зверей на территории города нужно сообщать по телефону 112, в полицию, администрацию или министерство, после чего животное будет отловлено или отправлено в лес.

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