properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Ростове ищут раненного участника СВО из Перми

Не выходит на связь с ноября. В Ростове ищут раненного участника СВО из Перми

23 января 2024, 06:59
Фото: 1MI / donday.ru

В Ростове ищут раненного участника СВО из Перми

Мужчина последний раз связывался с родственниками более двух месяцев назад.

В Ростове-на-Дону ищут раненного 29-летнего участника специальной военной операции из Перми. Мужчина последний раз созванивался со своей сестрой в начале ноября, а затем пропал. В последнем разговоре он говорил, что с ним все хорошо. Однако позже ей сообщили, что военный находится в госпитале в Ростове. Узнать информацию в самом медучреждении о родственнике сестре не удалось.

Издание Donday со ссылкой на сестру уточняет, что Вячеслав Зотев отправился на СВО из колонии, где сидел за избиение. Ему оставалось до освобождения несколько месяцев.

Читайте также:
Россияне за три дня собрали деньги для спасения сердца новорожденного из ПермиДепутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВОНа СВО был убит 44-летний командир штурмового взвода из Пермского края
#Военная операция на Украине#Пермь#Пропал человек#Больница
Подпишитесь
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Сегодня, 09:28
В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы
Сегодня, 09:18
После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь
Сегодня, 08:22
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных
Сегодня, 07:59
Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота
Сегодня, 07:35
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью
Сегодня, 06:48