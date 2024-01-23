Не выходит на связь с ноября. В Ростове ищут раненного участника СВО из Перми

В Ростове-на-Дону ищут раненного 29-летнего участника специальной военной операции из Перми. Мужчина последний раз созванивался со своей сестрой в начале ноября, а затем пропал. В последнем разговоре он говорил, что с ним все хорошо. Однако позже ей сообщили, что военный находится в госпитале в Ростове. Узнать информацию в самом медучреждении о родственнике сестре не удалось.