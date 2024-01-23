Открытие наземного перехода через улицу Попова в Перми переносят еще на три года

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Открытие наземного перехода через улицу Попова перенесено на 2027 год. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу краевого минэкономразвития и девелопера «Проспект Пермь», который ведет работы, строительство наземного перехода идет в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта.
«Согласно Дорожной карте инвестпроекта, сдача в эксплуатацию наземного перехода планируется в рамках завершающего этапа реализации приоритетного инвестпроекта, который запланирован на 2027 год», — цитирует издание ведомство.
Планируется, что наземный переход в районе эспланады будет построен через ул. Попова. Он разместится рядом с МФЦ «Эспланада» и свяжет участки ул. Советская. Строительство наземного перехода началось весной 2022 года. Инвестор проекта — ООО «Проспект Пермь», девелопер МФЦ «Эспланада».
В прошлом году заявлялось, что достроить надземный пешеходный переход через ул. Попова к многофункциональному центру «iMALL Эспланада» планируется в 2024 году.
Весной 2022 года в «Проспект-Пермь» сообщали, что срок сдачи моста перенесен с 2022 на год 300-летия краевой столицы — 2023. Разрешение на его возведение было выдано еще в конце июля 2021 года.
Строительство перехода является одним из мероприятий приоритетного инвестиционного проекта ООО «Проспект-Пермь.» Компания вкладывает средства в развитие улично-дорожной сети рядом со своим объектом — МФЦ. На данный момент уже построены дополнительные полосы движения по ул. Попова, также ведется строительство гостиницы Radisson Hotel Perm.