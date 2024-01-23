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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 08:13

В Перми перенесли на 2027 год открытие наземного перехода через улицу Попова

Открытие наземного перехода через улицу Попова в Перми переносят еще на три года

23 января 2024, 04:38
Фото: Проспект Пермь

В Перми перенесли на 2027 год открытие наземного перехода через улицу Попова

Ранее переход планировали открыть в текущем году.

Открытие наземного перехода через улицу Попова перенесено на 2027 год. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу краевого минэкономразвития и девелопера «Проспект Пермь», который ведет работы, строительство наземного перехода идет в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта.

«Согласно Дорожной карте инвестпроекта, сдача в эксплуатацию наземного перехода планируется в рамках завершающего этапа реализации приоритетного инвестпроекта, который запланирован на 2027 год», — цитирует издание ведомство.

Планируется, что наземный переход в районе эспланады будет построен через ул. Попова. Он разместится рядом с МФЦ «Эспланада» и свяжет участки ул. Советская. Строительство наземного перехода началось весной 2022 года. Инвестор проекта — ООО «Проспект Пермь», девелопер МФЦ «Эспланада».

В прошлом году заявлялось, что достроить надземный пешеходный переход через ул. Попова к многофункциональному центру «iMALL Эспланада» планируется в 2024 году.

Весной 2022 года в «Проспект-Пермь» сообщали, что срок сдачи моста перенесен с 2022 на год 300-летия краевой столицы — 2023. Разрешение на его возведение было выдано еще в конце июля 2021 года.

Строительство перехода является одним из мероприятий приоритетного инвестиционного проекта ООО «Проспект-Пермь.» Компания вкладывает средства в развитие улично-дорожной сети рядом со своим объектом — МФЦ. На данный момент уже построены дополнительные полосы движения по ул. Попова, также ведется строительство гостиницы Radisson Hotel Perm.

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#Никогданибудь#Пермь#Проект#Переход#Попова#Пешеходный переход
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