properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:54

Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью

Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью

23 января 2024, 18:54
Фото: 1MI
Транспортная прокуратура приступила к проверке информации об ошибочной высадке пассажиров поезда Томск-Адлер в Пермском крае — за 51 километр от места назначения.
Сюжет
Ржд

Пассажиров, следовавших до станции Чернушка, высадили накануне на другой станции — Щучье озеро.

«Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае», — отмечается в сообщении ведомства.

В ситуации с высадкой пассажиров также разбираются пермские следователи.

Ранее сообщалось, что пассажирам пришлось идти несколько километров пешком, пока их не подобрал товарный поезд.

«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и всё. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас. Там не только нас выкинули, там ещё женщины с детьми оказались», — рассказала ТГ-каналу «Осторожно, новости» одна из пассажирок.

По данным телеграм-канала, проводница перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстает от расписания.

В пермской прокуратуре назвали предварительную причину долгой посадки самолета
Узнать подробнее
Читайте также:
В Барде и окрестностях с контейнерных площадок долго не вывозился мусорНа улицах Кондратово в мороз почти раздетого мальчика подгоняли и пинали сверстникиБастрыкин взял под контроль проверку жилого дома в аварийном состоянии в Березниках
#Лес#Пермь#Пермский край#Прокуратура#Екатеринбург#Ржд#Соцсети#Больница#Чернушка#Проверка#Щучье озеро#Проводник#Переохлаждение#Инцидент#Высадка пассажиров#Томск-Адлер#Ошибочная высадка#Станция Щучье озеро#Станция Чернушка#Красноуфимская транспортная прокуратура#Нарушение прав пассажиров#Услуги перевозки#Горьковская железная дорога#Центральное межрегиональное следственное управление#Премские следователи#Поезд № 115#Товарный поезд
Подпишитесь
В Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?
Сегодня, 11:27
Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников
Сегодня, 15:28
В конкурсе красоты Universe Beauty победила 17-летняя пермячка
Сегодня, 12:12
Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах
Сегодня, 11:05
В Мотовилихинском районе Перми недостроенный ТЦ продали за 70,8 миллионов рублей
Сегодня, 14:31
«Для меня великая честь». Сергей Медведев о решении пермской думы лишить его мандата
Сегодня, 13:38