Пассажиров поезда по ошибке высадили в глухом лесу под Пермью

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Пассажиров, следовавших до станции Чернушка, высадили накануне на другой станции — Щучье озеро.
«Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае», — отмечается в сообщении ведомства.
В ситуации с высадкой пассажиров также разбираются пермские следователи.
Ранее сообщалось, что пассажирам пришлось идти несколько километров пешком, пока их не подобрал товарный поезд.
«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и всё. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас. Там не только нас выкинули, там ещё женщины с детьми оказались», — рассказала ТГ-каналу «Осторожно, новости» одна из пассажирок.
По данным телеграм-канала, проводница перепутала время прибытия и не знала, что поезд отстает от расписания.