Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Пермские депутаты единогласно проголосовали за лишение полномочий депутата Сергея Медведева, который выступил с критикой СВО и президента. «За» проголосовали 33 человека. Вопрос рассмотрели на заседании гордумы 23 января.
«Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства», — пояснил председатель думы Дмитрий Малютин.
Основанием лишения мандата послужил выход депутата из фракции КПРФ — с заявлением об этом депутата обратился в начале января. Медведев был избран по партийным спискам. С заявлением о лишении мандата обратился глава фракции КПРФ в гордуме Илья Власов.
Сергей Медведев выступил с критикой спецоперации в социальных сетях 31 декабря 2023 года. На пост не обращали внимания до 11 января — в этот день его начали распространять в социальных сетях. 13 января Медведев уехал из России.