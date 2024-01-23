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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:30

Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО

Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО

23 января 2024, 09:28
Фото: properm.ru
Сейчас Медведев находится в Грузии.
Сюжет
Протест

Пермские депутаты единогласно проголосовали за лишение полномочий депутата Сергея Медведева, который выступил с критикой СВО и президента. «За» проголосовали 33 человека. Вопрос рассмотрели на заседании гордумы 23 января.

«Не может быть депутатом человек, не поддерживающий идеологию нашего государства», — пояснил председатель думы Дмитрий Малютин.

Основанием лишения мандата послужил выход депутата из фракции КПРФ — с заявлением об этом депутата обратился в начале января. Медведев был избран по партийным спискам. С заявлением о лишении мандата обратился глава фракции КПРФ в гордуме Илья Власов.

Сергей Медведев выступил с критикой спецоперации в социальных сетях 31 декабря 2023 года. На пост не обращали внимания до 11 января — в этот день его начали распространять в социальных сетях. 13 января Медведев уехал из России.

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#Протест#Пермь#Медведев#Сергей Медведев
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