Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах

В мэрии считают, что мигания, мерцания и звуки негативно влияют на комфорт жителей Перми. При этом новое ограничение не нанесет ущерба городскому бюджету. Изменения не коснутся медиафасадов. Медиафасад — это дисплей, который органично встроен в архитектурный облик здания.