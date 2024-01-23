Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Депутат пермской гордумы одобрили изменения в положение о порядке использование рекламных конструкций в Перми. Документ, который предполагает запрет на использование динамических изображений на рекламных экранах в городе, внесла городская администрация. Депутаты одобрили его на заседании 23 января.
В мэрии считают, что мигания, мерцания и звуки негативно влияют на комфорт жителей Перми. При этом новое ограничение не нанесет ущерба городскому бюджету. Изменения не коснутся медиафасадов. Медиафасад — это дисплей, который органично встроен в архитектурный облик здания.