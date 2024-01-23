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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

На медиафасадах динамичную рекламу запускать все еще можно

Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах

23 января 2024, 11:05
Фото: properm.ru
На медиафасадах динамичную рекламу запускать все еще можно
На рекламных экранах могут быть только статичным изображения без звука.

Депутат пермской гордумы одобрили изменения в положение о порядке использование рекламных конструкций в Перми. Документ, который предполагает запрет на использование динамических изображений на рекламных экранах в городе, внесла городская администрация. Депутаты одобрили его на заседании 23 января.

В мэрии считают, что мигания, мерцания и звуки негативно влияют на комфорт жителей Перми. При этом новое ограничение не нанесет ущерба городскому бюджету. Изменения не коснутся медиафасадов. Медиафасад — это дисплей, который органично встроен в архитектурный облик здания.

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#Пермь#Реклама#Депутаты
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