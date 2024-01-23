Пермские ученые рассказали, кому не стоит увлекаться цикорием

Людям со склонностью к аллергии следует тоже быть внимательными при использовании цикория. Аллергия может проявиться из-за высокого содержания витамина C. При этом, отмечается, что оптимальная доза напитка составляет не более 1-2 чашек в день. Максимально допустимая доза растворимого цикория для здорового человека составляет примерно три столовые ложки.