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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:34

Пермские ученые рассказали, кому не стоит увлекаться цикорием

Пермские ученые рассказали, кому не стоит увлекаться цикорием

23 января 2024, 08:32
Фото: Wyxina Tresse / Unsplash.com
Растение может вызвать аллергию.

Цикорий рекомендуют пить, кому противопоказан кофе. Растение обладает массой полезных фармакологических свойств, но относится к нему надо с осторожностью, рассказала корреспонденту Properm.ru доцент кафедры химических наук Пермского Политеха Инна Кылосова.

Польза цикория

Корень этого растения содержит значительное количество инулина — пребиотика, способного нормализовать микрофлору кишечника. Таким образом, цикорий является средством для предотвращения развития дисбактериоза, укрепления иммунной системы, снижения уровня глюкозы в крови и холестерина, а также уменьшения аппетита. Кроме того, из цикория получают желчегонные, противомикробные и противовоспалительные лекарственные средства.

Высушенные и обжаренные корни цикория добавляют к напитку для придания изысканного вкуса. Цикорий рекомендуется тем, кому кофе противопоказан по медицинским показаниям. Корни растения используются в приготовлении сиропа для кондитерских изделий и консервации, а зелень добавляется в салаты.

Опасность цикория

Кандидат фармацевтических наук отмечает, что людям, страдающим желчекаменной и мочекаменной болезнью, а также сосудистыми заболеваниями, включая варикозное расширение вен, следует употреблять цикорий с особой осторожностью. Детям до одного года вообще не рекомендуется употребление цикория.

Людям со склонностью к аллергии следует тоже быть внимательными при использовании цикория. Аллергия может проявиться из-за высокого содержания витамина C. При этом, отмечается, что оптимальная доза напитка составляет не более 1-2 чашек в день. Максимально допустимая доза растворимого цикория для здорового человека составляет примерно три столовые ложки.

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