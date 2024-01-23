Пермский бизнесмен, отрезавший голову знакомой, не смог добиться смягчения приговора

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Пермский бизнесмен Антон Вахрин не смог добиться смягчения наказания. Он просил перевести его в исправительный центр на принудительные работы из колонии общего режима, сообщает 59.RU.
В 2017 году Вахрина приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство знакомой. Он выстрелил ей в лицо в своем доме после ссоры, отрезал голову и закопал, а тело приказал своим сотрудникам замотать в ковер и выбросить в реку.
Ранее Вахрин добился в Кунгурском суде смягчения наказания, но родственников жертвы не пригласили на заседание, о решении они узнали в новостях. Тогда краевой суд отменил это решение.