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Updated Сегодня, 03:23

Пермский бизнесмен, отрезавший голову знакомой, не смог добиться смягчения приговора

Пермский бизнесмен, отрезавший голову знакомой, не смог добиться смягчения приговора

23 января 2024, 03:21
Фото: fusionbrain.ai
Приговор Вахрин получил еще в 2017 году.

Пермский бизнесмен Антон Вахрин не смог добиться смягчения наказания. Он просил перевести его в исправительный центр на принудительные работы из колонии общего режима, сообщает 59.RU.

В 2017 году Вахрина приговорили к 9,5 годам лишения свободы за убийство знакомой. Он выстрелил ей в лицо в своем доме после ссоры, отрезал голову и закопал, а тело приказал своим сотрудникам замотать в ковер и выбросить в реку.

Ранее Вахрин добился в Кунгурском суде смягчения наказания, но родственников жертвы не пригласили на заседание, о решении они узнали в новостях. Тогда краевой суд отменил это решение.

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#Суд#Пермь#Убийство#Антон вахрин
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