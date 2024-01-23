Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВО

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Пермский депутат Сергей Медведев уехал в Грузию. О том, что Медведев уехал из РФ, стало известно 15 января, но тогда сам депутат не уточнял, в какую страну он отправился. Позже вышло интервью с Медведевым.
Он рассказал, что 13 января уехал в Казахстан, но решил не оставаться там, так как сомневался в безопасности. Он считает, что Казахстан мог выдать его, если бы депутата объявили в международный розыск. Из Казахстана он вылетел в Грузию, где планирует остаться и продолжить заниматься политической деятельностью.
При этом Медведев не знает, возбуждено ли сейчас административное или уголовное дело из-за его высказываний с критикой СВО и президента в социальных сетях. Он утверждал, что собирается сам пойти в полицию, чтобы узнать это, но затем покинул страну.
Пост с критикой СВО на странице депутата появился еще вечером 31 декабря, но внимание на него обратили после распространения в Telegram-каналах 11 января. В тот же день депутата исключили из партии, а 13 января — из фракции КПРФ.