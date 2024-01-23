Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВО

Он рассказал, что 13 января уехал в Казахстан, но решил не оставаться там, так как сомневался в безопасности. Он считает, что Казахстан мог выдать его, если бы депутата объявили в международный розыск. Из Казахстана он вылетел в Грузию, где планирует остаться и продолжить заниматься политической деятельностью.