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Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВО

Депутат гордумы Перми Сергей Медведев уехал в Грузию после критики СВО

23 января 2024, 03:00
Фото: соцсети депутата
Он хочет продолжить заниматься политикой.

Пермский депутат Сергей Медведев уехал в Грузию. О том, что Медведев уехал из РФ, стало известно 15 января, но тогда сам депутат не уточнял, в какую страну он отправился. Позже вышло интервью с Медведевым.

Он рассказал, что 13 января уехал в Казахстан, но решил не оставаться там, так как сомневался в безопасности. Он считает, что Казахстан мог выдать его, если бы депутата объявили в международный розыск. Из Казахстана он вылетел в Грузию, где планирует остаться и продолжить заниматься политической деятельностью.

При этом Медведев не знает, возбуждено ли сейчас административное или уголовное дело из-за его высказываний с критикой СВО и президента в социальных сетях. Он утверждал, что собирается сам пойти в полицию, чтобы узнать это, но затем покинул страну.

Пост с критикой СВО на странице депутата появился еще вечером 31 декабря, но внимание на него обратили после распространения в Telegram-каналах 11 января. В тот же день депутата исключили из партии, а 13 января — из фракции КПРФ.

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