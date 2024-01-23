Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене

Григорий Скворцов 29 ноября должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но исчез. Через несколько дней выяснилось, что он арестован. На странице пермяка в социальных сетях можно найти фотографии местных заводов. Несколько лет назад он стал победителем конкурса за серию промышленных фоторепортажей.