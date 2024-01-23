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Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене

Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене

23 января 2024, 04:09
Фото: vk.com/greg.skvortsov
Подробности о деле неизвестны из-за секретности.
Сюжет
ФСБ

Пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Силовики не уточнили никаких подробностей о деле из-за того, что материалы засекречены. Сейчас фотограф находится в СИЗО «Лефортово».

Судя по картотеке дел, 22 января срок содержание фотографа в СИЗО был продлен по ходатайству следствия. Постановление суда запрещено к публикации на сайте, вероятно, из-за секретности.

Григорий Скворцов 29 ноября должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но исчез. Через несколько дней выяснилось, что он арестован. На странице пермяка в социальных сетях можно найти фотографии местных заводов. Несколько лет назад он стал победителем конкурса за серию промышленных фоторепортажей.

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#Пермь#ФСБ#Сизо#Арест#Скворцов#Госизмена
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