Пермскому фотографу Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Updated Сегодня, 04:11
Пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Силовики не уточнили никаких подробностей о деле из-за того, что материалы засекречены. Сейчас фотограф находится в СИЗО «Лефортово».
Судя по картотеке дел, 22 января срок содержание фотографа в СИЗО был продлен по ходатайству следствия. Постановление суда запрещено к публикации на сайте, вероятно, из-за секретности.
Григорий Скворцов 29 ноября должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но исчез. Через несколько дней выяснилось, что он арестован. На странице пермяка в социальных сетях можно найти фотографии местных заводов. Несколько лет назад он стал победителем конкурса за серию промышленных фоторепортажей.