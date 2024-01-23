Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Первая выставка в новом здании Пермской художественной галерее откроется осенью 2024 года. Об этом в ходе встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина сообщил глава региона, пишет пресс-служба правительства Прикамья.
Ранее озвучивались более ранние сроки открытия галереи — лето 2024 года. Сейчас завершается строительство нового здания галереи. В настоящее время ведется отделка помещений, монтаж воздуховодов, системы электроснабжения, несущих конструкций и витражей стеклянного фасада и фасада из композитных материалов.
«Новое здание галереи позволит обеспечить условия для обеспечения сохранности экспонатов. Увеличится показ коллекции почти на 20%. Всего в новой экспозиции будет представлено 15 разделов, вместо привычных четырех, 11 из них покажут публике впервые» — сообщил губернатор министру.
На сегодняшний день разработан детальный план переезда, комплектации и открытия экспозиций в новом здании. Галерея ежегодно сможет принимать в два раза больше посетителей, появятся качественно новые сервисы: библиотека, детская зона, кафе.
«Новое здание музея станет архитектурным достоянием Перми, одним из самых современных культурных музейных центров за пределами двух столиц. Галерея станет одним из главных источником впечатлений не только для жителей края, но и для туристов», — подчеркнул губернатор.