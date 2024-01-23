По факту коммунальной аварии в Соликамске дело возбуждено не будет

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Published Сегодня, 04:56
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В СУ СКР по Пермскому краю завершена проверка, которая была начата после коммунальной аварии в Соликамске 12 декабря прошлого года. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, в итоге было вынесено «отказное» постановление в связи с отсутствием состава преступления. Собеседники издания отмечают, что следствие зарегистрировало еще несколько материалов проверки, связанных с аварией.
В Соликамске во время аномальных холодов произошло две коммунальные аварии за неделю. Этим, естественно, были недовольны местные жители, которые активно жаловались в социальных сетях. В ответ на это глава Соликамского округа Евгений Самоуков заявил, что чиновники собирают недостоверную и оскорбительную информацию о деятельности администрации, а также СМУП «Теплоэнерго». После внимания от СМИ чиновник удалил пост.
В 20-х числах декабря следователи начали проверку после жалоб жителей Соликамска на нарушение их прав. По данным федерального СК, в приемную к Александру Бастрыкину поступили обращения из Соликамска: люди были недовольны отключением отопления и горячей воды из-за аварии.
«Неоднократные обращения в ресурсоснабжающую компанию и органы местного самоуправления результатов не принесли», — цитируют обращения людей в СК.
Процессуальная проверка проходила в краевом СК. Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Денису Головкину доложить о ее результатах. Быыл ли озвучен доклад — неизвестно.