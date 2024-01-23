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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь

После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь

23 января 2024, 08:22
Фото: properm.ru
Проверка состава задержала его на 13 минут.

Ночью, 22 января во Владимирской области из-за анонимного звонка о заложенной взрывчатке был остановлен поезд Москва — Томск. Маршрут следования проходил через Пермь. По сообщению в соцсетях, пассажиров высадили на 20 минут из вагонов, после осмотра правоохранительными органами состав продолжил путь.

«Задержка поезда составила 13 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял», — пишет 59.RU.

В последние месяцы участились случаи ложных сообщений о минировании зданий Пермского края. Так, поступали фейковые сообщения о заложенном взрывоопасном устройстве в школе №42 Перми, школе №3 и нескольких административных зданий в Березниках.

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#Пермь#Пожар#Минирование#Москва#Томск#Владимир#Задержка поезда
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