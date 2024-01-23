После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь

Ночью, 22 января во Владимирской области из-за анонимного звонка о заложенной взрывчатке был остановлен поезд Москва — Томск. Маршрут следования проходил через Пермь. По сообщению в соцсетях, пассажиров высадили на 20 минут из вагонов, после осмотра правоохранительными органами состав продолжил путь.