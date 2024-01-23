После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Ночью, 22 января во Владимирской области из-за анонимного звонка о заложенной взрывчатке был остановлен поезд Москва — Томск. Маршрут следования проходил через Пермь. По сообщению в соцсетях, пассажиров высадили на 20 минут из вагонов, после осмотра правоохранительными органами состав продолжил путь.
«Задержка поезда составила 13 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял», — пишет 59.RU.
В последние месяцы участились случаи ложных сообщений о минировании зданий Пермского края. Так, поступали фейковые сообщения о заложенном взрывоопасном устройстве в школе №42 Перми, школе №3 и нескольких административных зданий в Березниках.