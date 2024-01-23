properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных

23 января 2024, 07:59
Фото: properm.ru
Статус многодетной семьи теперь присваивается бессрочно.

23 января 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Самый важный — первый пункт указа: статус многодетной семьи (семьи, имеющей трех и более детей), теперь присваивается бессрочно. Меры социальной поддержки многодетным осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он студент очного отделения, то до достижения старшим ребенком возраста 23 лет.

Многодетным семьям, как следует из указа, гарантируется:

  • предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей;
  • предоставление мер поддержки в сфере трудовых отношений;
  • досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей;
  • профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного профессионального образования в целях обеспечения их качественной занятости;
  • право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории РФ независимо от места жительства в порядке и на условиях, определенных субъектом РФ.

Правительству РФ поручено установить единый образец удостоверения многодетной семьи, обеспечить ведение банка данных семей, в том числе за тем, чтобы было видно, какие меры соцподдержки оказываются семьям.

Президент поручил высшим должностным лицам субъектов РФ изготовить и выдать удостоверения многодетным семьям, вести учет многодетных семей и мер поддержки, которые им оказывают, в том числе в электронном виде, информировать многодетные семьи о полагающихся мерах поддержки, помогать многодетным становиться предпринимателями, предоставлять им приоритетное право на государственную социальную помощь в рамках социального контракта, сотрудничать с коммерческими предприятиями, готовыми предоставлять скидки/льготы для многодетных.

Рекомендованные на федеральном уровне меры поддержки многодетных семей:

  • бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарственными препаратами по назначению врача и рецептам;
  • бесплатный проезд обучающимся очно детям из многодетных семей в общественном транспорте, на электричках и в метро;
  • бесплатное питание в школах и учреждениях профессионального образования;
  • обеспечение школьной и спортивной формой;
  • прием в детские сады в первоочередном порядке;
  • предоставление льгот по оплате ЖКУ не ниже 30% от установленного размера оплаты;
  • содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой.

В Пермском крае из рекомендованных на федеральном уровне мер поддержки многодетным семьям без дополнительных условий (без требований о малоимущности) бесплатно предоставляются лекарства из определенного списка, проезд ученикам начальных классов, питание в школах.

Школьная и спортивная форма, проезд старшеклассников и льготы по ЖКУ предоставляются только малоимущим многодетным семьям.

Земельные участки многодетные чаще получают по альтернативной схеме (меньшей площадью, без инфраструктуры, с назначением под садоводство).

#Касается каждого#Детский мир#Многодетные семьи#Льготы#Владимир Путин#Путин#Многодетные#Детские пособия#Выплаты пособия#Пособия на третьего#Многодетные Пермского края#Путинские пособия#Социальные льготы
Подпишитесь
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Сегодня, 09:28
В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы
Сегодня, 09:18
После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь
Сегодня, 08:22
Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота
Сегодня, 07:35
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью
Сегодня, 06:48