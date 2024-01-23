Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
23 января 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Самый важный — первый пункт указа: статус многодетной семьи (семьи, имеющей трех и более детей), теперь присваивается бессрочно. Меры социальной поддержки многодетным осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он студент очного отделения, то до достижения старшим ребенком возраста 23 лет.
Многодетным семьям, как следует из указа, гарантируется:
Правительству РФ поручено установить единый образец удостоверения многодетной семьи, обеспечить ведение банка данных семей, в том числе за тем, чтобы было видно, какие меры соцподдержки оказываются семьям.
Президент поручил высшим должностным лицам субъектов РФ изготовить и выдать удостоверения многодетным семьям, вести учет многодетных семей и мер поддержки, которые им оказывают, в том числе в электронном виде, информировать многодетные семьи о полагающихся мерах поддержки, помогать многодетным становиться предпринимателями, предоставлять им приоритетное право на государственную социальную помощь в рамках социального контракта, сотрудничать с коммерческими предприятиями, готовыми предоставлять скидки/льготы для многодетных.
Рекомендованные на федеральном уровне меры поддержки многодетных семей:
В Пермском крае из рекомендованных на федеральном уровне мер поддержки многодетным семьям без дополнительных условий (без требований о малоимущности) бесплатно предоставляются лекарства из определенного списка, проезд ученикам начальных классов, питание в школах.
Школьная и спортивная форма, проезд старшеклассников и льготы по ЖКУ предоставляются только малоимущим многодетным семьям.
Земельные участки многодетные чаще получают по альтернативной схеме (меньшей площадью, без инфраструктуры, с назначением под садоводство).