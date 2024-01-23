23 января 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Самый важный — первый пункт указа: статус многодетной семьи (семьи, имеющей трех и более детей), теперь присваивается бессрочно. Меры социальной поддержки многодетным осуществляются до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он студент очного отделения, то до достижения старшим ребенком возраста 23 лет.