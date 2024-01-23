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Published Сегодня, 17:35

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Updated Сегодня, 17:37

Продление программы льготной семейной ипотеки под 6%

23 января 2024, 17:35
В России будет продлена программа семейной ипотеки под 6%, которая должна была закончиться в июле 2024 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Это решение принято для поддержки рынка недвижимости и чтобы сделать жилье доступнее для молодых людей. Если данная программа была бы отменена, то молодым семьям пришлось бы брать ипотеку со ставкой более 15% годовых, что негативно повлияло бы на рынок недвижимости и спрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако есть опасения, что льготная ипотека может привести к повышению цен от застройщиков, предупреждают эксперты в сфере недвижимости.

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