Продление программы льготной семейной ипотеки под 6%

Это решение принято для поддержки рынка недвижимости и чтобы сделать жилье доступнее для молодых людей. Если данная программа была бы отменена, то молодым семьям пришлось бы брать ипотеку со ставкой более 15% годовых, что негативно повлияло бы на рынок недвижимости и спрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».