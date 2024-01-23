Продление программы льготной семейной ипотеки под 6%

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Это решение принято для поддержки рынка недвижимости и чтобы сделать жилье доступнее для молодых людей. Если данная программа была бы отменена, то молодым семьям пришлось бы брать ипотеку со ставкой более 15% годовых, что негативно повлияло бы на рынок недвижимости и спрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако есть опасения, что льготная ипотека может привести к повышению цен от застройщиков, предупреждают эксперты в сфере недвижимости.