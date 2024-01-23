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Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры

Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры

23 января 2024, 05:33
Фото: 1MI
Мужчина задолжал своему сыну порядка миллиона рублей.

В Перми судебные приставы задержали должника, притворившись покупателями квартиры. Скрывавшийся алиментщик был принудительно доставлен в подразделение ведомства прямо с показа недвижимости, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Должник родился и жил в Кизеле. Там же в 2010 году у него родился сын, но семьи не сложилось, и в 2014 году мать мальчика подала иск в суд о взыскании алиментов. Однако исполнять свои родительские обязанности в добровольном порядке мужчина не хотел, официально нигде не работал, а потом и вовсе уехал жить в Пермь.

Мужчина задолжал своему сыну порядка 1 млн рублей. Приставы организовали розыск и установили, что 42-летний неплательщик занимается продажей недвижимости, принадлежащей третьим лицам, и оказывает посреднические услуги.

Сотрудник службы приставов узнал адрес одной из продаваемых должником квартир. Под видом потенциального покупателя судебный пристав связался с мужчиной и договорился о просмотре жилплощади. Встреча прошла не по сценарию риелтора: вместо демонстрации квартиры, ему пришлось проследовать в отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми.

Сотрудники опросили должника, установили его место жительства и составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В ближайшие дни должник будет чистить городские улицы от снега — ему назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ.

#Общество#Долги#Приставы#Алименты#Судебные приставы#Алиментщик#Долг#Неуплата алиментов
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