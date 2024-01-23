Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры

Должник родился и жил в Кизеле. Там же в 2010 году у него родился сын, но семьи не сложилось, и в 2014 году мать мальчика подала иск в суд о взыскании алиментов. Однако исполнять свои родительские обязанности в добровольном порядке мужчина не хотел, официально нигде не работал, а потом и вовсе уехал жить в Пермь.