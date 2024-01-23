properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Россияне за три дня собрали деньги для спасения сердца новорожденного из Перми

Россияне за три дня собрали деньги для спасения сердца новорожденного из Перми

23 января 2024, 04:55
Фото: «Дедморозим»
Сделать операцию за бюджетные средства ребенку не могли.

Фонд «Дедморозим» рассказал, что россияне в начале года помогли маленькому пермяку. В фонде пояснили, что малышу было всего 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Выполнить ее за бюджетные деньги было нельзя — у семьи Мухаммада нет гражданства.

В первую рабочую неделю 2024 года фонду удалось получить 404 тыс. рублей, деньги собрали за трое суток. Медики Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова успели спасти сердце новорожденного. Мальчик пока находится в больнице под наблюдением медиков.

По словам отца, сына быстро перевели из реанимации в больничную палату. Повторная операция может не понадобиться больше никогда.

Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малышаПермским врачам рассказали, как правильно сообщать плохие новостиПермские врачи первыми в мире вживили искусственный желудочек сердца 3-летней девочке
#Видео#Дедморозим#Пермь#Детский мир#Больница#Операция#Новорожденный#Медики#Фонд
Подпишитесь
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Сегодня, 09:28
В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы
Сегодня, 09:18
После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь
Сегодня, 08:22
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных
Сегодня, 07:59
Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота
Сегодня, 07:35
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью
Сегодня, 06:48