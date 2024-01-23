Россияне за три дня собрали деньги для спасения сердца новорожденного из Перми

Фонд «Дедморозим» рассказал, что россияне в начале года помогли маленькому пермяку. В фонде пояснили, что малышу было всего 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Выполнить ее за бюджетные деньги было нельзя — у семьи Мухаммада нет гражданства.