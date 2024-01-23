Россияне за три дня собрали деньги для спасения сердца новорожденного из Перми

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Фонд «Дедморозим» рассказал, что россияне в начале года помогли маленькому пермяку. В фонде пояснили, что малышу было всего 20 дней, когда ему потребовалась срочная операция. Выполнить ее за бюджетные деньги было нельзя — у семьи Мухаммада нет гражданства.
В первую рабочую неделю 2024 года фонду удалось получить 404 тыс. рублей, деньги собрали за трое суток. Медики Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова успели спасти сердце новорожденного. Мальчик пока находится в больнице под наблюдением медиков.
По словам отца, сына быстро перевели из реанимации в больничную палату. Повторная операция может не понадобиться больше никогда.