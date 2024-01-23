В Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Отголоски землетрясения, произошедшего в Китае рядом с границей Казахстана и Киргизии, дошли до Пермского края, рассказал Properm.ru заслуженный эколог РФ и кандидат геолого-минералогических наук Пермского госуниверситета Николай Максимович.
По словам ученого, случившееся землетрясение было сильным и глубокофокусным — на глубине около 22 км. Отголоски подобных явлений могут быть достаточно сильными, однако зона с высокой сейсмичностью находится далеко от нашего региона. Поэтому до Прикамья дошли только колебания 1-2 балла, это «чувствуют» только приборы. Николай Максимович пояснил, что в старых уральских горах землетрясений быть не может, но, к примеру, в Москве люди ранее чувствовали отголоски сильных землетрясений в Европе.
Землетрясение произошло сегодня утром, 23 января, в Кургане. Мэрия города ввела режим повышенной готовности и эвакуировала 246 человек из квартир двух 17-этажных домов по ул. Гоголя и Куйбышева, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Известно, что в квартирах раскачивались люстры.