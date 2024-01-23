В Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?

По словам ученого, случившееся землетрясение было сильным и глубокофокусным — на глубине около 22 км. Отголоски подобных явлений могут быть достаточно сильными, однако зона с высокой сейсмичностью находится далеко от нашего региона. Поэтому до Прикамья дошли только колебания 1-2 балла, это «чувствуют» только приборы. Николай Максимович пояснил, что в старых уральских горах землетрясений быть не может, но, к примеру, в Москве люди ранее чувствовали отголоски сильных землетрясений в Европе.