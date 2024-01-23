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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Изображение сгенерировано нейросетью и является вымышленным.

В Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?

23 января 2024, 11:27
Фото: fusionbran.ai
Изображение сгенерировано нейросетью и является вымышленным.

Пермский ученый рассказал, стоит ли жителям Прикамья бояться землетрясения

Подземные толчки сегодня утром заставили властей Кургана эвакуировать жильцов двух многоэтажек.
Сюжет
ПГНИУ

Отголоски землетрясения, произошедшего в Китае рядом с границей Казахстана и Киргизии, дошли до Пермского края, рассказал Properm.ru заслуженный эколог РФ и кандидат геолого-минералогических наук Пермского госуниверситета Николай Максимович.

По словам ученого, случившееся землетрясение было сильным и глубокофокусным — на глубине около 22 км. Отголоски подобных явлений могут быть достаточно сильными, однако зона с высокой сейсмичностью находится далеко от нашего региона. Поэтому до Прикамья дошли только колебания 1-2 балла, это «чувствуют» только приборы. Николай Максимович пояснил, что в старых уральских горах землетрясений быть не может, но, к примеру, в Москве люди ранее чувствовали отголоски сильных землетрясений в Европе.

Землетрясение произошло сегодня утром, 23 января, в Кургане. Мэрия города ввела режим повышенной готовности и эвакуировала 246 человек из квартир двух 17-этажных домов по ул. Гоголя и Куйбышева, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Известно, что в квартирах раскачивались люстры.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Землетрясение#Наука
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