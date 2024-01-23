В конкурсе красоты Universe Beauty победила 17-летняя пермячка

Мероприятие состоялось в память известных модельеров — народного художника России Вячеслава Зайцева и французского кутюрье Пьера Кардена. Лайнер курсирует по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Как сообщается на сайте фестиваля, в конкурсе приняли участие как профессионалы, так и любители. Победители получили денежные сертификаты на сумму более 1 млн рублей, а также были приглашены в показы коллекций, которые помогал создавать Вячеслав Зайцев.