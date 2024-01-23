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Елизавета Паламарчук в центре, сбоку от нее — члены жюри

В конкурсе красоты Universe Beauty победила 17-летняя пермячка

23 января 2024, 12:12
Елизавета Паламарчук в центре, сбоку от нее — члены жюри

17-летняя Елизавета Паламарчук из Перми победила в конкурсе красоты

Победители будут участвовать в показе коллекций, созданных при участии модельера Вячеслава Зайцева.

Фестиваль красоты, моды и таланта Universe Beauty 2024 с 13 по 19 января прошел на круизном лайнере Astoria Grande. Гран-при Miss Beauty Universe в категории Young выиграла 17-летния Елизавета Паламарчук из Перми, обратил внимание 59.ru.

Мероприятие состоялось в память известных модельеров — народного художника России Вячеслава Зайцева и французского кутюрье Пьера Кардена. Лайнер курсирует по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Как сообщается на сайте фестиваля, в конкурсе приняли участие как профессионалы, так и любители. Победители получили денежные сертификаты на сумму более 1 млн рублей, а также были приглашены в показы коллекций, которые помогал создавать Вячеслав Зайцев.

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#Общество#Пермь#Конкурс красоты#Мода
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