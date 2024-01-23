В конкурсе красоты Universe Beauty победила 17-летняя пермячка

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Фестиваль красоты, моды и таланта Universe Beauty 2024 с 13 по 19 января прошел на круизном лайнере Astoria Grande. Гран-при Miss Beauty Universe в категории Young выиграла 17-летния Елизавета Паламарчук из Перми, обратил внимание 59.ru.
Мероприятие состоялось в память известных модельеров — народного художника России Вячеслава Зайцева и французского кутюрье Пьера Кардена. Лайнер курсирует по маршруту Сочи-Стамбул-Амсара-Орду-Сочи. Как сообщается на сайте фестиваля, в конкурсе приняли участие как профессионалы, так и любители. Победители получили денежные сертификаты на сумму более 1 млн рублей, а также были приглашены в показы коллекций, которые помогал создавать Вячеслав Зайцев.