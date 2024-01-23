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Updated Сегодня, 12:59

Во время СВО погиб 42-летний контрактник из Кудымкарского округа

В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО контрактником

23 января 2024, 12:57
Фото: 1MI

Во время СВО погиб 42-летний контрактник из Кудымкарского округа

Власти не сообщают, осталась ли семья у погибшего.

Житель Кудымкарского муниципального округа Вячеслав Борисов погиб в ходе СВО 28 ноября минувшего года. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что он родился 11 декабря 1980 года в селе Островно Калининской области. После окончания школы отучился в Коми-Пермяцком сельскохозяйственном техникуме в Кудымкаре, затем служил в армии в Комсомольске-на-Амуре в ракетных войсках.

В минувшем году мужчина подписал контракт на военную службу в зоне СВО. Прощание с убитым состоится завтра, 24 января, в 11:00 в ритуальном зале в Кудымкаре (ул. Коркиных, 11).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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