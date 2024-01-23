В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Пермяки в социальных сетях сообщают об очередной эвакуации школы. На этот раз детей вывели на улицу из школы №61. Видео с толпой людей, стоящей возле школы, появилось в сообществе «Пермское чтиво».
В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили Properm.ru, что эвакуация была плановая, чтобы отработать действия учащихся и работников. Угрозы жизни и здоровью участников, а также сотрудников школы, нет.
На прошлой неделе школы эвакуировали несколько раз, но тогда причиной были анонимные сообщения о взрывных устройствах.