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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы

В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы

23 января 2024, 09:18
Фото: Midjourney
Информация об эвакуации появилась в социальных сетях.

Пермяки в социальных сетях сообщают об очередной эвакуации школы. На этот раз детей вывели на улицу из школы №61. Видео с толпой людей, стоящей возле школы, появилось в сообществе «Пермское чтиво».

В пресс-службе краевого Минтербеза пояснили Properm.ru, что эвакуация была плановая, чтобы отработать действия учащихся и работников. Угрозы жизни и здоровью участников, а также сотрудников школы, нет.

На прошлой неделе школы эвакуировали несколько раз, но тогда причиной были анонимные сообщения о взрывных устройствах.

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#Пермь#Детский мир#Школа
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