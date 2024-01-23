В Мотовилихинском районе Перми недостроенный ТЦ продали за 70,8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Власти Перми продали здания недостроенного ТЦ на ул. Уинской, 2а. Победителем торгов стало ООО «Строй-Инвест», которое, при начальной цене объекта в 65,6 млн рублей предложило 70,8 млн рублей, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
В аукционе, помимо «Строй-Инвест», участвовали еще пять юридических лиц. По данным издания, компания-победитель учреждена гендиректором пермского медиахолдинга «Магма» Андреем Творговым. Организация «Строй-Инвест» намерена перепрофилировать долгострой и завершить его возведение. В частности, планируется сохранить административное назначение здания, использовать объект в соответствии с городскими Правилами землепользования и застройки, а также видами разрешенного использования участка.
Недостроенный торговый центр в Перми, по ул. Уинской, 2а, был выставлен на торги 19 декабря прошлого года.
Участок под ТЦ площадью 4,1 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности. В 2004 году он был передан в аренду ООО «Коммерческая фирма „Нопелест-Инвест“. Планировалось построить специализированный ТЦ по продаже мебели, предметов интерьера и домашнего обихода. В 2009-м фирма получила разрешение на строительство, но из-за кризиса проект был отложен. Позже сообщалось, что компания изменила концепцию и решила возвести шестиэтажный торговый центр с продуктовым супермаркетом, сетевыми магазинами и парковкой с прямым заездом на шестом этаже.
В апреле 2020 года власти Перми известили «Нопелест-Инвест» о прекращении договора аренды земли. Затем мэрия подала в Мотовилихинский райсуд заявление, в котором потребовала изъять у компании недостроенный объект путём продажи его с публичных торгов и обязать ООО освободить земельный участок. В сентябре 2021 года заявление администрации было удовлетворено. Готовность торгового центра на данный момент составляет 35%.