В Перми начали работать бригады медиков для неизлечимо больных пациентов

В Перми начали работу выездные патронажные паллиативные медицинские бригады для взрослых, сообщила пресс-служба краевого Минздрава. Они организованы в городских поликлиниках №2, 5 и 7. Специалисты наблюдают за пациентами, которым нужна помощь на дому.