В Перми начали работать бригады медиков для неизлечимо больных пациентов

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В Перми начали работу выездные патронажные паллиативные медицинские бригады для взрослых, сообщила пресс-служба краевого Минздрава. Они организованы в городских поликлиниках №2, 5 и 7. Специалисты наблюдают за пациентами, которым нужна помощь на дому.
Деньги на работу бригад выделены из федерального бюджета, на оснащение бригад в 2023 году было выделено около 9 млн рублей.
Паллиативная помощь оказывается людям, которые неизлечимо больны. Ее цель — избавление от боли.