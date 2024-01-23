properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

В Перми начали работать бригады медиков для неизлечимо больных пациентов

В Перми начали работать бригады медиков для неизлечимо больных пациентов

23 января 2024, 05:50
Фото: 1MI
На работу бригад деньги выделили из федерального бюджета.

В Перми начали работу выездные патронажные паллиативные медицинские бригады для взрослых, сообщила пресс-служба краевого Минздрава. Они организованы в городских поликлиниках №2, 5 и 7. Специалисты наблюдают за пациентами, которым нужна помощь на дому.

Деньги на работу бригад выделены из федерального бюджета, на оснащение бригад в 2023 году было выделено около 9 млн рублей.

Паллиативная помощь оказывается людям, которые неизлечимо больны. Ее цель — избавление от боли.

Читайте также:
Студентам-целевикам в Пермском крае хотят увеличить дополнительные выплатыВ Перми появился центр, где будут бесплатно лечить от бесплодияВ Минздраве рассказали о состоянии семьи, пострадавшей при взрыве газа в Прикамье
#Касается каждого#Медицина в Прикамье#Пермь
Подпишитесь
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Сегодня, 09:28
В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школы
Сегодня, 09:18
После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь
Сегодня, 08:22
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных
Сегодня, 07:59
Крупная коммунальная авария в Прикамье случилась из-за бродячего кота
Сегодня, 07:35
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью
Сегодня, 06:48