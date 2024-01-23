В Перми слушают дело о хищении 299 миллионов по контракту с ФГУП «Авиакомплект»

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В Дзержинском районном суде рассматривается уголовное дело о хищении 299,16 млн рублей при выполнении госконтракта на техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО «Кузнецов» в Самаре. Один из фигурантов уголовного дела — генеральный директор пермской компании «Стройнефтегазконсалтинг» Сергей Шило. Он обвиняется в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере, как рассказали журналисту Properm.ru в суде, виновным в преступлении он себя не признает. Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде.
Как известно из материалов арбитражного спора между ФГУП «Авиакомплект» и пермским ООО «Стройнефтегазконсалтинг», в 2018 году был заключен госконтракт на выполнение комплекса работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО „Кузнецов“ г. Самара» (сейчас — «ОДК-Кузнецов») на 820,6 млн рублей. Конкурентом пермской фирмы на аукционе была омская строительная компания «Строймастер», которая из-за отсутствия квалификационных требований не была допущена к аукциону.
На момент проведения аукциона сибирская фирма находилась в предбанкротном состоянии, хотя до 2015 года была постоянным подрядчиком ФГУП «Авиакомплект». Для пермского предприятия этот госконтракт оказался самым крупным в истории существования, как и для ФГУП «Авиакомплект».
Пермская фирма должна была приступить к работам через пять дней после заключения договора и завершить в октябре 2018 года. Подрядчик получил авансовый платеж на сумму 287,3 млн рублей в размере 35% стоимости работ. Неоднократные срывы графика реконструкции, что повлекло за собой срыв графика ввода производства в эксплуатацию. После чего в январе 2019 года госконтракт был расторгнут. По материалам дела, на дату расторжения контракта 21 января 2019 года «Авиакомплект» принял у ООО «СНГК» надлежащим образом выполненный объем работ на сумму 7,83 млн рублей. Остальные работы, выполненные пермяками, приняты не были.
После чего несколько инстанций арбитражных судов Московского округа признали за ФГУП «Авиакомплект» право на взыскание с пермской компании долга по неотработанному авансовому платежу с пени и штрафами. Во встречном иске на 101 млн рублей за неоплаченные работы ООО «Стройнефтегазконсалтинг» было отказано.
В картотеке арбитражных судов есть данные о спорах между несколькими Самарскими компаниями и пермским ООО «СНГК» о взыскании оплаты по заключенным в 2018 году договорам. В 2023 году в арбитражный суд поступило заявление налоговых органов о введении в отношении компании банкротства, оно оставлено без движения. После 2019 года предприятие активной деятельности не ведет, убытки на 2021 год, согласно данных «СПАРК-Интерфакс» составляют 44,9 млн рублей. Его единственным учредителем и руководителем с 2017 года является Сергей Шило.
Он же — один из фигурантов уголовного дела, которое рассматривается сейчас в Ленинском районном суде. Судья Наталья Гонштейн 16 февраля вынесет судебное решение по делу о хищении во время процедуры банкротства ООО «Компания СБМ» 87 млн рублей. Обвинение следствие ГСУ МВД по Пермскому краю предъявило двум фигурантам — бизнесмен Сергей Шило обвиняется в двух эпизодах легализации денежных средств и в мошенничестве. Арбитражный управляющий Сергей Волков — только в мошенничестве. Кроме того, еще один подозреваемый по этому делу, совладелец «Компании СБМ» Юрий Спиридонов находится в международном розыске.
В январе 2023 года в Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба ФГУП «Авиакомплект» на решения трех инстанций по иску Генпрокуратуры РФ. В 2022 году федеральные СМИ рассказывали о подробностях иска надзорного ведомства к федеральному государственному унитарному предприятию. Генпрокуратура вменила ФГУП ущерб, иск на 447,5 млн рублей был судами удовлетворен. Из-за содержания в материалах дела грифа «секретно» его заседания проходили в закрытом режиме.
Третьими лицами в деле участвуют АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Спецмонтажавтоматика» и ФГБУ НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского». Генпрокуратура в споре представляет интересы Российской Федерации в лице Минпромторга России. В свою очередь, Минпромторг является для ФГУП «Авиакомплект» головной компанией.
Предприятие «Авиакомплект» было создано в 1944 году как хозрасчётная контора «Водомер» по комплектации и сбыту приборов теплотехнического контроля и электроизмерительных приборов производства предприятий 5 Главного Управления Народного комиссариата авиационной промышленности СССР.
ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию и занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием двигателей для стратегической и военно-транспортной авиации, а также жидкостных ракетных двигателей, индустриальных газотурбинных установок.