В Перми слушают дело о хищении 299 миллионов по контракту с ФГУП «Авиакомплект»

Пермская фирма должна была приступить к работам через пять дней после заключения договора и завершить в октябре 2018 года. Подрядчик получил авансовый платеж на сумму 287,3 млн рублей в размере 35% стоимости работ. Неоднократные срывы графика реконструкции, что повлекло за собой срыв графика ввода производства в эксплуатацию. После чего в январе 2019 года госконтракт был расторгнут. По материалам дела, на дату расторжения контракта 21 января 2019 года «Авиакомплект» принял у ООО «СНГК» надлежащим образом выполненный объем работ на сумму 7,83 млн рублей. Остальные работы, выполненные пермяками, приняты не были.