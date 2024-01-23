В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов на переезде

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сегодня, 23 января, в Краснокамске с рельс сошел один порожний вагон грузового поезда. Как стало известно стало известно журналисту Properm.ru, железнодорожное полотно не повреждено, движение не перекрывалось.
Jдна колесная пара порожнего вагона сошла с путей без опрокидывания. Сейчас на месте работают следователи МСУ на транспорте, устанавливаются причины схода.
Движение составов по участку не перекрывалось, пути не повреждены, последствия схода должны быть устранены в течение часа.