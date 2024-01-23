properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов на переезде

В Пермском крае грузовой поезд сошел с рельсов на переезде

23 января 2024, 10:47
Фото: Midjourney
Железнодорожные пути повреждены не были, движение составов не перекрывалось.

Сегодня, 23 января, в Краснокамске с рельс сошел один порожний вагон грузового поезда. Как стало известно стало известно журналисту Properm.ru, железнодорожное полотно не повреждено, движение не перекрывалось.

Jдна колесная пара порожнего вагона сошла с путей без опрокидывания. Сейчас на месте работают следователи МСУ на транспорте, устанавливаются причины схода.

Движение составов по участку не перекрывалось, пути не повреждены, последствия схода должны быть устранены в течение часа.

Читайте также:
После звонка о минировании под Владимиром остановили поезд, следующий через Пермь Прокуратура проверит информацию об отказе в посадке на поезд школьников в Перми
#Краснокамск#Пермский край#Следователи#Переезд#Транспорт#Рельсы#Грузовой поезд#Железнодорожная станция#Колесная пара#Причины схода
Подпишитесь
В Китае произошло землетрясение. Может ли стихия дойти до Прикамья?
Сегодня, 11:27
Не кричите и аплодируйте. Пермякам рассказали, как вести себя с рысью
Сегодня, 12:23
В конкурсе красоты Universe Beauty победила 17-летняя пермячка
Сегодня, 12:12
Пермские депутаты запретили использовать видео и звуки на рекламных экранах
Сегодня, 11:05
Пермские депутаты отобрали мандат Сергея Медведева, критиковавшего СВО
Сегодня, 09:28