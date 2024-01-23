В Прикамье осудили пьяного водителя, который сбежал с места смертельной аварии

После ДТП водитель скрылся, а человек, управлявший LADA Kalina, скончался на месте. Суд приговорил преступника к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. Вдобавок, в пользу родственников погибшего взыскали компенсацию морального вреда в 8 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.