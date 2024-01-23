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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 03:45

В Прикамье осудили пьяного водителя, который сбежал с места смертельной аварии

В Прикамье осудили пьяного водителя, который сбежал с места смертельной аварии

23 января 2024, 03:43
Фото: Midjourney
Мужчина проведет в колонии семь лет.
Сюжет
Дтп

В Нытве осудили водителя, который покинул место аварии. По данным пресс-службы прокуратуры Пермского края, в январе 2022 года пьяный мужчина управлял автомобилем Toyota Highlander. Он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль LADA Kalina.

После ДТП водитель скрылся, а человек, управлявший LADA Kalina, скончался на месте. Суд приговорил преступника к семи годам лишения свободы в колонии-поселении. Вдобавок, в пользу родственников погибшего взыскали компенсацию морального вреда в 8 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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#Дтп#Пермь#Авария#Прокуратура#Водитель
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