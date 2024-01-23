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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Прокуратура рассказала, как идет проверка по факту горения на полигоне в Кунгуре

В прокуратуре рассказали о проверке по факту сжигания мусора на полигоне в Кунгуре

23 января 2024, 06:52
Фото: кадры видео, снятого местными жителями

Прокуратура рассказала, как идет проверка по факту горения на полигоне в Кунгуре

Специалисты выезжали на место и отправляли пробы воздуха на исследование.

В Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре рассказали о результатах проверки по факту сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) на полигоне в Кунгурском районе. Ранее местные жители обратились в редакцию Properm.ru с жалобами на запах горящего пластика, распространившийся на сам Кунгур и несколько поселков вокруг.

В пресс-службе надзорного органа на запрос корреспондента Properm.ru ответили, что умышленного сжигания мусора не производилось. 4 января текущего года работник организации, эксплуатирующей полигон, обнаружил задымление, возникшее по причине тления отходов. Две недели назад, 9 января, специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выехали в деревню Мыльники Кунгурского округа и отобрали пробы атмосферного воздуха. По итогам исследований эксперты заключили, что содержание вредных веществ в воздухе соответствует допустимым нормам.

Неделю спустя, 16 января, прокуратура Пермского края направила требования в краевой Роспотребнадзор и Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения внеплановой проверки в отношении организации, использующей полигон ТБО. В связи с этим природоохранная прокуратура не организовывала самостоятельную проверку. Сроки проведения проверки установлены — это период с 19 января по 1 февраля нынешнего года.

Если будут выявлены нарушения, связанные с несоблюдением требований в области охраны окружающей среды при размещении ТБО, то организации, эксплуатирующей полигон, грозит административная ответственность по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ. Для должностных лиц предусмотрен административный штраф в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридического лица — штраф от 300 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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#Общество#Пермь#Экология#Кунгур#Полигон
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