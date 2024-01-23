В прокуратуре рассказали о проверке по факту сжигания мусора на полигоне в Кунгуре

В пресс-службе надзорного органа на запрос корреспондента Properm.ru ответили, что умышленного сжигания мусора не производилось. 4 января текущего года работник организации, эксплуатирующей полигон, обнаружил задымление, возникшее по причине тления отходов. Две недели назад, 9 января, специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выехали в деревню Мыльники Кунгурского округа и отобрали пробы атмосферного воздуха. По итогам исследований эксперты заключили, что содержание вредных веществ в воздухе соответствует допустимым нормам.