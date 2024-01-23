В РФ появился сервис о доступном имуществе разных форм собственности для МСП

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Раньше получить доступ к таким данным предприниматели могли только через выписку на портале «Госуслуги» или путем посещения офиса МФЦ. Корпорация МСП осуществляет формирование реестра имущества, сообщает ТАСС.
Как сообщает издание, на данный момент в единой онлайн-базе собрано свыше 48 тысяч свободных объектов. При этом данные из 85 российских регионов и свыше 7,5 тысячи муниципальных образований постоянно обновляются. Субъекты малого и среднего предпринимательства с помощью нового сервиса могут найти удобные офисные помещения, выбрать площадки для производства или земельные участки, которые отвечают определенным запросам. Кроме того, в сервисе есть специальный раздел, куда включены участки и помещения для гостиниц. В настоящее время таких объектов насчитывается более 300.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что сервис был запущен 2 недели назад и за это время представители малого и среднего предпринимательства воспользовались им свыше 7 тысяч раз. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. По словам Исаевича, важно, что сервис делает работу по реализации государственного и муниципального имущества прозрачной. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить на льготных условиях по федеральному закону № 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам России. Предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.
При разработке сервиса «Имущество для бизнеса» основное внимание было уделено простоте, удобству и скорости поиска. Когда предприниматель по определенным параметрам выбирает необходимый объект, ему больше не нужно вникать, на какой электронной площадке будут проводиться конкурсные процедуры, и искать владельца объекта. Каждое предложение имеет ссылку на страницу торгов и контакт для связи с правообладателем. Достаточно авторизоваться на платформе МСП.РФ через «Госуслуги» и указать критерии для формирования списка объектов.
Воспользоваться новым сервисом на цифровой платформе МСП.РФ могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица. В каталоге есть объекты, которые доступны только для предпринимателей, входящих в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Крупные компании не имеют права участвовать в таких торгах. Объекты, которые доступны только субъектам МСП и самозанятым, в каталоге отмечены специальными ярлыками.
Напомним, цифровую платформу МСП.РФ для малого и среднего предпринимательства разработала Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России. Среди задач платформы повышение доступности услуг и мер поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства. Создание и развитие цифровой платформы осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого стал глава России Владимир Путин. Реализация проекта курируется первым заместителем председателя Правительства России Андреем Белоусовым.