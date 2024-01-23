В РФ появился сервис о доступном имуществе разных форм собственности для МСП

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что сервис был запущен 2 недели назад и за это время представители малого и среднего предпринимательства воспользовались им свыше 7 тысяч раз. Это говорит о потребности бизнеса в льготном имуществе для развития своего дела. По словам Исаевича, важно, что сервис делает работу по реализации государственного и муниципального имущества прозрачной. На цифровой платформе МСП.РФ также представлены объекты, которые субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить на льготных условиях по федеральному закону № 209-ФЗ. Поиск работает по всем регионам России. Предприниматели могут подписаться на уведомления о новых объектах, соответствующих их запросам.