Военнослужащий из Губахи был убит на СВО

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Власти Губахи сообщили о гибели на СВО местного жителя Андрея Исупова. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, церемония прощания состоится в четверг, 25 января, с 10:00 до 12:00 во дворце культуры «Энергетик» (проспект Ленина, 28).
Чиновники выражают соболезнования семье Исуповых. При этом они не уточняют, сколько лет было мужчине и когда он погиб.
СВО длится почти два года, с 24 февраля 2022 года. О погибших во время спецоперации сообщают власти городов и муниципалитетов в официальных сообществах «ВКонтакте», а также администрации учебных заведений, где те учились.