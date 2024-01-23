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В СВО погиб военнослужащий из Губахи

Военнослужащий из Губахи был убит на СВО

23 января 2024, 06:59
Фото: 1MI

В СВО погиб военнослужащий из Губахи

Власти выразили соболезнования, однако не уточнили, когда это произошло.

Власти Губахи сообщили о гибели на СВО местного жителя Андрея Исупова. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, церемония прощания состоится в четверг, 25 января, с 10:00 до 12:00 во дворце культуры «Энергетик» (проспект Ленина, 28).

Чиновники выражают соболезнования семье Исуповых. При этом они не уточняют, сколько лет было мужчине и когда он погиб.

СВО длится почти два года, с 24 февраля 2022 года. О погибших во время спецоперации сообщают власти городов и муниципалитетов в официальных сообществах «ВКонтакте», а также администрации учебных заведений, где те учились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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