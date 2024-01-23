Выкинувшую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сотрудницу РЖД, которая высадила из поезда в Кирове кота Твикса, временно отстранили от работы, рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников. О каких-либо других наказаниях для женщины он не сообщил.
История с котом произошла 11 января. На животное, которое перевозили в поезде, был куплен билет. В один из моментов хозяин кота уснул, Твикс выбрался из переноски. Его увидела проводница. Она прошла по вагону и громко спросила, чей это кот, но никто не откликнулся. Женщина решила высадить животное на станции, так как решила, что оно зашло в поезд на станции.
В «Федеральной пассажирской компании» отметили, что женщина действовала по инструкции, так как животным запрещено находиться в вагоне вне переноски. Позже в РЖД выразили сожаление в связи с гибелью Твикса и извинились перед владельцами. В компании отметили, что инцидент случился из-за недостатков нормативных документов, а также отсутствия взаимной ответственности персонала и пассажира.
После инцидента планируется внести пункт, по которому будет запрещено высаживать найденных животных.
Уголовное дело на проводницу возбуждено не было, в полиции отметили, что в ее действиях отсутствует состав преступления. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с животным.