Выкинувшую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы

История с котом произошла 11 января. На животное, которое перевозили в поезде, был куплен билет. В один из моментов хозяин кота уснул, Твикс выбрался из переноски. Его увидела проводница. Она прошла по вагону и громко спросила, чей это кот, но никто не откликнулся. Женщина решила высадить животное на станции, так как решила, что оно зашло в поезд на станции.