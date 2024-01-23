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Выкинувшую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы

Выкинувшую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы

23 января 2024, 08:07
Фото: t.me/twix_poisk
Поиски кота длились несколько дней, но живым его обнаружить не удалось.
Сюжет
Ржд

Сотрудницу РЖД, которая высадила из поезда в Кирове кота Твикса, временно отстранили от работы, рассказал замгендиректора РЖД Иван Колесников. О каких-либо других наказаниях для женщины он не сообщил.

История с котом произошла 11 января. На животное, которое перевозили в поезде, был куплен билет. В один из моментов хозяин кота уснул, Твикс выбрался из переноски. Его увидела проводница. Она прошла по вагону и громко спросила, чей это кот, но никто не откликнулся. Женщина решила высадить животное на станции, так как решила, что оно зашло в поезд на станции.

В «Федеральной пассажирской компании» отметили, что женщина действовала по инструкции, так как животным запрещено находиться в вагоне вне переноски. Позже в РЖД выразили сожаление в связи с гибелью Твикса и извинились перед владельцами. В компании отметили, что инцидент случился из-за недостатков нормативных документов, а также отсутствия взаимной ответственности персонала и пассажира.

После инцидента планируется внести пункт, по которому будет запрещено высаживать найденных животных.

Уголовное дело на проводницу возбуждено не было, в полиции отметили, что в ее действиях отсутствует состав преступления. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с животным.

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#Общество#Животные#Кот#Ржд#Железная дорога#Коты#Поезд#Федеральная пассажирская компания
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