Законопроект о локализации такси и каршеринга: оценка автоэксперта Сажина

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
По новому закону, таксисты и их пассажиры будут пересаживаться в местные транспортные средства. Автоэксперт Владимир Сажин предложил также добавить в этот законопроект автомобили, которые используются для обучения вождению. В соответствии с информацией, опубликованной Общественной Службой Новостей.
Согласно его словам, разработчики законодательного акта могут вернуться к идее использования автомобилей «Волга» в таксопарках, как это было во времена СССР. Однако по мнению эксперта, на данный момент российские автомобили не отвечают требованиям безопасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сажин подчеркнул, что в конце концов, Россия должна начать производство надежных автомобилей.