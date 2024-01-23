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Published Сегодня, 17:31

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Updated Сегодня, 17:32

Законопроект о локализации такси и каршеринга: оценка автоэксперта Сажина

23 января 2024, 17:31
Законопроект о перемещении такси и каршеринга внутри страны был одобрен депутатами нижней палаты парламента на первом чтении.

По новому закону, таксисты и их пассажиры будут пересаживаться в местные транспортные средства. Автоэксперт Владимир Сажин предложил также добавить в этот законопроект автомобили, которые используются для обучения вождению. В соответствии с информацией, опубликованной Общественной Службой Новостей.

Согласно его словам, разработчики законодательного акта могут вернуться к идее использования автомобилей «Волга» в таксопарках, как это было во времена СССР. Однако по мнению эксперта, на данный момент российские автомобили не отвечают требованиям безопасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сажин подчеркнул, что в конце концов, Россия должна начать производство надежных автомобилей.

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