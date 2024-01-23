Законопроект о локализации такси и каршеринга: оценка автоэксперта Сажина

Согласно его словам, разработчики законодательного акта могут вернуться к идее использования автомобилей «Волга» в таксопарках, как это было во времена СССР. Однако по мнению эксперта, на данный момент российские автомобили не отвечают требованиям безопасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».