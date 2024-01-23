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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Железные факторы: названы последствия укрепления рубля

23 января 2024, 17:32
Согласно установленному Центральным банком курсу, 24 января доллар США будет оцениваться в 87,92 рубля, что немного ниже текущей стоимости. Об этом сообщает ТАСС.

В общем, с начала года уже заметна тенденция к серьезному укреплению рубля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Экономист и профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова напомнила об этом.

«Такие факторы, как обязательства крупных экспортеров по продаже валюты, окончание сезонного спроса наличной валюты в праздничные дни, повышенная ключевая ставка Центрального банка до 16% годовых, которая, вероятно, не будет пересмотрена на ближайшем заседании ЦБ РФ, являются 'железными' и будут сохраняться по крайней мере до конца марта 2024 года», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также можно упомянуть решение Министерства финансов России о ежедневной продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила с 15 января по 6 февраля, уточнила собеседница.

«Логично предположить, что если рубль укрепляется, то и цены немного снизятся. Однако, к сожалению, такой сценарий маловероятен в текущей ситуации. Повышение цен на импортные товары было вызвано не столько падением курса национальной валюты, сколько нарушением логистических связей из-за санкций против России», — добавила Проданова.

По ее словам, цены на товары могут снизиться только при резком сокращении спроса, что маловероятно.

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