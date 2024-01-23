Железные факторы: названы последствия укрепления рубля

«Логично предположить, что если рубль укрепляется, то и цены немного снизятся. Однако, к сожалению, такой сценарий маловероятен в текущей ситуации. Повышение цен на импортные товары было вызвано не столько падением курса национальной валюты, сколько нарушением логистических связей из-за санкций против России», — добавила Проданова.