Житель Чердынского округа полгода истязал свою сожительницу и ее сына

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного).