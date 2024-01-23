Житель Чердынского округа полгода истязал свою сожительницу и ее сына

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Чердынского городского округа. Мужчину обвиняют в издевательствах, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Со середины апреля по 4 октября прошлого года обвиняемый издевался в пьяном виде над своей 41-летней сожительницей и ее 10-летним сыном. Он причинял физические и психические страдания малолетнему и его матери, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, носящих характер истязания.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного).
В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.