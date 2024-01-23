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Житель Чердынского округа полгода истязал свою сожительницу и ее сына

Житель Чердынского округа полгода истязал свою сожительницу и ее сына

23 января 2024, 15:10
Фото: 1MI
Мужчина издевался над зависящими от него людьми в состоянии опьянения.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Чердынского городского округа. Мужчину обвиняют в издевательствах, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Со середины апреля по 4 октября прошлого года обвиняемый издевался в пьяном виде над своей 41-летней сожительницей и ее 10-летним сыном. Он причинял физические и психические страдания малолетнему и его матери, путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, носящих характер истязания.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, совершенное в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного).

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Суд#Криминал#Чердынь
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