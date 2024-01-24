Александр Бастрыкин поручил провести проверку истории с пассажирами поезда в Прикамье

Ранее «Федеральная пассажирская компания» прокомментировала инцидент с пассажирами поезда Томск — Адлер, которых по ошибке высадили в лесу в Пермском крае. В ФПК пояснили, что пассажиры вышли на станции Щучье Озеро, хотя ехали до станции Чернушка. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.